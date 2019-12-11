Перестрелка в США: шесть жертв, коп убит на кладбище - видео

Перестрелка продолжалась несколько часов (Фото: скриншот из видео)

Шесть человек погибли в результате перестрелки в Джерси-Сити (США), в том числе полицейский убит на кладбище. Об этом сообщает СNN.

Сообщается, что офицер полиции, занимающийся выявлением нелегального оружия, попал в засаду на кладбище и был застрелен. Затем двое подозреваемых скрылись с места преступления и забаррикадировались в супермаркете, где в то время находились гражданские лица. Полиция привлекла подкрепление, в районе операции прекратилась работа общественных заведений и закрылись школы. К операции были привлечены вертолеты, несколько бронетранспортеров и дроны.

Перестрелка началась в 12:30 по местному времени и закончилась в 14:00. В результате двое подозреваемых были застрелены, кроме того, в супермаркете полиция обнаружила тела трех человек. Таким образом, общее количество жертв - шесть человек.

6 декабря стажер из Саудовской Аравии открыл стрельбу. на авиабазе ВМС США в Пенсаколе, штат Флорида, В результате погибли четыре человека, включая нападавшего.

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