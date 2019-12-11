Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Перестрелка в США: шесть жертв, коп убит на кладбище - видео

Перестрелка в США: шесть жертв, коп убит на кладбище - видео - Фото
Перестрелка продолжалась несколько часов (Фото: скриншот из видео)
11.12.2019, 12:18

Офицер полиции попал в засаду, подозреваемые забаррикадировались в супермаркете

Шесть человек погибли в результате перестрелки в Джерси-Сити (США), в том числе полицейский убит на кладбище. Об этом сообщает СNN.

Сообщается, что офицер полиции, занимающийся выявлением нелегального оружия, попал в засаду на кладбище и был застрелен. Затем двое подозреваемых скрылись с места преступления и забаррикадировались в супермаркете, где в то время находились гражданские лица. Полиция привлекла подкрепление, в районе операции прекратилась работа общественных заведений и закрылись школы. К операции были привлечены вертолеты, несколько бронетранспортеров и дроны. 

Перестрелка началась в 12:30 по местному времени и закончилась в 14:00. В результате двое подозреваемых были застрелены, кроме того, в супермаркете полиция обнаружила тела трех человек. Таким образом, общее количество жертв - шесть человек.

  • 6 декабря на авиабазе ВМС США в Пенсаколе, штат Флорида, стажер из Саудовской Аравии открыл стрельбуВ результате погибли четыре человека, включая нападавшего.

Читайте также: Стрельба в США: пятеро погибших, более 20 раненых

Напишите нам
перестрелка в сша стрельба
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 