Стрельба на авиабазе ВМС в США: нападавший идентифицирован - СМИ

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Человек, открывший сегодня утром стрельбу на авиабазе ВМС США в Пенсаколе, штат Флорида, был стажером из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в Пентагоне.

По словам губернатора Флориды Рона ДеСантиса, стрелок проходил обучение на базе в рамках программы ВМС для союзников США. Власти выясняют мотивы, которыми мог руководствоваться нападавший.

Два источника в оборонном ведомстве, знакомые с ходом расследования, назвали Reuters имя и должность подозреваемого в стрельбе – младший лейтенант Мохаммед Саид Альшамрани.

Ожидается, что власти Саудовской Аравии проведут собственное расследование случившегося, а США передадут Эр-Рияду результаты своего следствия.

Президент США Дональд Трамп сообщил в Твиттере, что король Саудовской Аравии Салман позвонил ему и выразил соболезнования пострадавшим и родственникам погибших людей.

Сообщается, что огонь был открыт из пистолета, нападавший действовал на двух этажах учебно-тренировочного корпуса военной базы.

В результате стрельбы погибли четверо человек, включая нападавшего.

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