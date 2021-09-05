Переворот в Гвинее: военные заявили о захвате президента – фото, видео

В Гвинее военный спецназ заявил, что президент Альфа Конде якобы задержан, а правительство – распущено. Правительство западноафриканского государства пока не прокомментировало ситуацию. Местонахождение Конде неизвестно, передает агентство AFP News.

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Guineenews, ссылаясь на собственные источники, сообщает об аресте Конде под командованием лидера путчистов полковника Мамади Думбуйя. Также СМИ сообщают, что многие другие высокопоставленные лица тоже якобы "попали в руки спецназа".

В сети появилось видео обращения Думбуйя. Он утверждает, что находится в присутствии президента Конде, и объявляет о закрытии сухопутных и воздушных границ Гвинеи, а также о роспуске государственных институтов, включая правительство. Также в сети опубликованы фото и видео президента Гвинеи в окружении спецназа.

Оксана Житнюк

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