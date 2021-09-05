Переворот в Гвинее: военные заявили о захвате президента – фото, видео
В Гвинее военный спецназ заявил, что президент Альфа Конде якобы задержан, а правительство – распущено. Правительство западноафриканского государства пока не прокомментировало ситуацию. Местонахождение Конде неизвестно, передает агентство AFP News.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Guineenews, ссылаясь на собственные источники, сообщает об аресте Конде под командованием лидера путчистов полковника Мамади Думбуйя. Также СМИ сообщают, что многие другие высокопоставленные лица тоже якобы "попали в руки спецназа".
В сети появилось видео обращения Думбуйя. Он утверждает, что находится в присутствии президента Конде, и объявляет о закрытии сухопутных и воздушных границ Гвинеи, а также о роспуске государственных институтов, включая правительство. Также в сети опубликованы фото и видео президента Гвинеи в окружении спецназа.
Incroyable vidéo d’Alpha Condé suite au coup d’Etat par les militaires #Guinee #Conakry pic.twitter.com/f77LL3n2JS— Farah (@farah_elmne) September 5, 2021
- Ранее 5 сентября сообщалось, что в столице Гвинеи Конакри слышна сильная стрельба, вокруг президентского дворца размещены хорошо вооруженные солдаты.
- По неподтвержденным данным, погибли трое военных, сообщает BBC. Также сообщается о двух гражданских с огнестрельными ранениями.
Читайте также: Попытка переворота в Мали: военные задержали президента и премьер-министра
Комментарии