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Переворот в Гвинее: военные заявили о захвате президента – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2021, 18:44
Переворот в Гвинее: военные заявили о захвате президента – фото, видео - Фото
Президент Гвинеи (Фото - Twitter Casus Bellii)

В Гвинее военный спецназ заявил, что президент Альфа Конде якобы задержан, а правительство – распущено. Правительство западноафриканского государства пока не прокомментировало ситуацию. Местонахождение Конде неизвестно, передает агентство AFP News.

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Guineenews, ссылаясь на собственные источники, сообщает об аресте Конде под командованием лидера путчистов полковника Мамади Думбуйя. Также СМИ сообщают, что многие другие высокопоставленные лица тоже якобы "попали в руки спецназа".

В сети появилось видео обращения Думбуйя. Он утверждает, что находится в присутствии президента Конде, и объявляет о закрытии сухопутных и воздушных границ Гвинеи, а также о роспуске государственных институтов, включая правительство. Также в сети опубликованы фото и видео президента Гвинеи в окружении спецназа.

Оксана Житнюк
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стрельба Гвинея военный переворот Альфа Конде Конакри
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