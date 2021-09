В столице Гвинеи слышна стрельба, в правительственном квартале – военная техника: видео

В столице Гвинеи Конакри слышна сильная стрельба, вокруг президентского дворца размещены хорошо вооруженные солдаты, сообщает Reuters.

Неизвестно, что вызвало стрельбу и кто ее вел, власти страны не комментируют ситуацию. Солдаты призывают жителей оставаться в домах.

В правительстве Гвинеи сообщили журналистам, что 83-летний президент страны Альфа Конде не пострадал, но не рассказали подробностей.

По неподтвержденным данным, погибли трое военных, сообщает BBC. Также сообщается о двух гражданских с огнестрельными ранениями.

Собеседники журналистов сообщают, что в стрельбе участвовал спецназ, и что единственный мост, соединяющий правительственный район Калум с остальным городом, заблокирован военными.

Репортер Reuters сообщил о двух колоннах бронетехники и пикапов, которые двигались в порт Конакри.

Конде занял пост президента в октябре 2020 года в третий раз, после изменений в конституции, несмотря на насильственные протесты оппозиции.

