В столице Гвинеи слышна стрельба, в правительственном квартале – военная техника: видео
В столице Гвинеи Конакри слышна сильная стрельба, вокруг президентского дворца размещены хорошо вооруженные солдаты, сообщает Reuters.
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Неизвестно, что вызвало стрельбу и кто ее вел, власти страны не комментируют ситуацию. Солдаты призывают жителей оставаться в домах.
В правительстве Гвинеи сообщили журналистам, что 83-летний президент страны Альфа Конде не пострадал, но не рассказали подробностей.
По неподтвержденным данным, погибли трое военных, сообщает BBC. Также сообщается о двух гражданских с огнестрельными ранениями.
Собеседники журналистов сообщают, что в стрельбе участвовал спецназ, и что единственный мост, соединяющий правительственный район Калум с остальным городом, заблокирован военными.
Репортер Reuters сообщил о двух колоннах бронетехники и пикапов, которые двигались в порт Конакри.
Конде занял пост президента в октябре 2020 года в третий раз, после изменений в конституции, несмотря на насильственные протесты оппозиции.
The reason for the shooting is not clear, and authorities in the West African country have not commented.— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) September 5, 2021
But a coup attempt underway
pic.twitter.com/ZBded8ZXEz
- 1 февраля 2021 года произошел военный переворот в Мьянме.
- 25 мая военные задержали президента и премьер-министра Мали.
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