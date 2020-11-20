Перевозили контрабандой. На борту корабля в Индонезии обнаружили попугаев в бутылках: фото

Птиц перевозили в пластиковых бутылках с открытым горлышком

На корабле, пришвартованном в провинции Индонезии Папуа, нашли попугаев, которых перевозили контрабандой в пол-литровых пластиковых бутылках. Члены экипажа обнаружили птиц случайно, когда проходя мимо трюма, услышал шум, доносящийся из большого ящика, пишет BBC.

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Когда попугаев достали из трюма, выяснилось, что в живых осталось 64 птицы, десять погибло.

По словам полиции, такой случай далеко не единственный в их практике – птиц часто пытаются переправить контрабандой за границу, используя при этом любые способы или же продать внутри страны на огромных птичьих рынках.

Сообщается, что часть попугаев, которых пытались вывезти в бутылках, были дамскими или черношапочными лори – они известны своим ярким окрасом и обитают, в основном, в Новой Гвинее и прилегающих островах. В Индонезии лори находятся под охраной и вывозить их из страны строжайше запрещено.

В январе 2020 года в США на границе с Мексикой был обнаружен "самый длинный туннель контрабандистов в истории".

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Дарья Мостовая

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