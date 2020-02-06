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Перевозивший нефть поезд взорвался в Канаде: видео

Перевозивший нефть поезд взорвался в Канаде: видео - Фото
Скриншот видео Twitter/Guy Quenneville
06.02.2020, 22:07

Власти эвакуировали жителей близлежащих деревень

На юге Канады сошел с рельсов, загорелся и взорвался поезд, перевозивший нефть, власти эвакуировали людей. Об этом сообщает CBC.

Отмечается, что авария произошла примерно в 100 километрах к юго-востоку от города Саскатун.

По словам очевидцев, с рельсов сошли 25-30 вагонов, после чего произошел взрыв, в результате которого возник сильный пожар.

Власть организовала эвакуацию жителей близлежащих деревень.

Управление транспортной безопасности подтвердило, что поезд, следовавший на восток страны и перевозил нефть, сошел с рельсов примерно в двух с половиной километрах восточнее села Гернси.

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