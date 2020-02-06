Перевозивший нефть поезд взорвался в Канаде: видео

На юге Канады сошел с рельсов, загорелся и взорвался поезд, перевозивший нефть, власти эвакуировали людей. Об этом сообщает CBC.
Drone footage of today's CP crude oil train derailment east of Guernsey, courtesy of Philippe Gaudet. #sask #saskatchewan #trains #skpoli pic.twitter.com/aIE7FhcuAr— Guy Quenneville (@gqinsk) February 6, 2020
Отмечается, что авария произошла примерно в 100 километрах к юго-востоку от города Саскатун.
По словам очевидцев, с рельсов сошли 25-30 вагонов, после чего произошел взрыв, в результате которого возник сильный пожар.
Власть организовала эвакуацию жителей близлежащих деревень.
Управление транспортной безопасности подтвердило, что поезд, следовавший на восток страны и перевозил нефть, сошел с рельсов примерно в двух с половиной километрах восточнее села Гернси.
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