Перевозивший нефть поезд взорвался в Канаде: видео

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На юге Канады сошел с рельсов, загорелся и взорвался поезд, перевозивший нефть, власти эвакуировали людей. Об этом сообщает CBC.

Отмечается, что авария произошла примерно в 100 километрах к юго-востоку от города Саскатун.

По словам очевидцев, с рельсов сошли 25-30 вагонов, после чего произошел взрыв, в результате которого возник сильный пожар.

Власть организовала эвакуацию жителей близлежащих деревень.

Управление транспортной безопасности подтвердило, что поезд, следовавший на восток страны и перевозил нефть, сошел с рельсов примерно в двух с половиной километрах восточнее села Гернси.

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