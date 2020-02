Перевозивший нефть поезд взорвался в Канаде: видео

На юге Канады сошел с рельсов, загорелся и взорвался поезд, перевозивший нефть, власти эвакуировали людей. Об этом сообщает CBC.

Drone footage of today's CP crude oil train derailment east of Guernsey, courtesy of Philippe Gaudet. #sask #saskatchewan #trains #skpoli pic.twitter.com/aIE7FhcuAr