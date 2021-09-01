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Боевики Аль-Каиды назвали события в Афганистане "исторической победой" Талибана

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2021, 20:43
Боевики Аль-Каиды назвали события в Афганистане
Спикер Талибана Забихулла Муджахид (фото - EPA)

Террористическая организация Аль-Каида приветствовала "историческую победу" Талибана в Афганистане после вывода войск США и призвала сторонников уважать авторитет группировки. Об этом говорится в первом официальном заявлении Аль-Каиды о событиях в Афганистане, сообщает The Telegraph.

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Лидеры Аль-Каиды похвалили Талибан за "унизительное поражение" Америки и назвали Афганистан "кладбищем западного империализма".

"Эта победа демонстрирует, на что способна исламская нация, когда она объединяется (и) доказывает, что путь джихада – единственный путь", – заявили в Аль-Каиде.

Террористы призвали афганцев уважать правление Талибана и следовать его "политике, основанной на шариате". Они также призвали мусульман во всем арабском мире восстать против своих правительств.

"Вам пора готовиться к следующему этапу борьбы. Эта историческая победа откроет мусульманским массам путь к освобождению от деспотического правления тиранов, навязанных Западом исламскому миру", – говорится в заявлении.

Британское издание пишет, что победа талибов в Афганистане может оказаться одним из самых значительных стимулов для глобального джихада. Аль-Каида, похоже, использует этот момент, чтобы подстрекать своих сторонников, в том числе в Европе и Восточной Азии, "вырваться из оков американской гегемонии".

Ранее ООН пришла к выводу, что талибы поддерживают тесные отношения с Аль-Каидой, позволяя боевикам проводить тренировки в Афганистане.

Согласно последнему отчету группы наблюдателей ООН за январь 2021 года, примерно в 11 афганских провинциях находились от 200 до 500 боевиков Аль-Каиды.

  • Президент США Джо Байден не верит, что радикальное исламистское движение Талибан, которое вновь захватило власть в Афганистане, изменилось с 2001 года. Он также не исключает, что международная террористическая организация Аль-Каида может вернуться в Афганистан быстрее, чем ожидали в разведсообществе США. 
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс нанесет удар, если в Афганистан вернутся террористические организации, подобные Аль-Каиде. 
Вадим Ребрина
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терроризм талибан аль-каида исламизм
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