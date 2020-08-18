Первые беженцы. В Польше начали принимать беларусов, которые нуждаются в убежище

В МИД Польши напомнили, что в международном праве все еще есть понятия гуманитарной визы и предоставления убежища

Польша начала принимать первых политических беженцев из Беларуси - в страну открыли путь для тех, кто не чувствует из-за политических убеждений себя в безопасности. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Мартин Пшидач в эфире RMF FM.

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Он сказал, что уже попросил польских консулов и пограничников выдавать визы в ускоренном порядке. Чиновник подчеркнул, это не является призывом к выезду из Беларуси, а лишь гарантирует еще один путь решения проблем при их возникновении.

"Есть просьбы разного рода, пока единичные, в том числе просьбы о пересечении границы без надлежащих документов. Мы открыли эту тропу для тех, кто по политическим причинам убегает из своей страны, и она открыта для всех, кто чувствует угрозу", - отметил Пшидач.

Он напомнил, что в международном праве есть такое понятия, как "гуманитарная виза" и "предоставление убежища", а также рассказал, что за последние дни поддержку со стороны Польши уже получили несколько человек.

14 августа сейм Польши призвал освободить арестованных и прекратить насилие. Парламентарии также заявили о готовности принимать у себя в стране беларусских политических беженцев.

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Дарья Мостовая

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