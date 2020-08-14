Немедленно освободите арестованных: Сейм Польши призвал Лукашенко остановиться

Польский парламент принял постановление, в котором осудил насилие над беларусами и потребовал прекратить репрессии со стороны власти

Сегодня польский парламент принял постановление, в котором указал, что выборы в Беларуси были сфальсифицированы и потребовал от беларусской власти остановить насилие и репрессии над народом. Текста постановления был опубликован на официальном сайте сейма.

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Сейм осудил жестокое насилие и массовые репрессии со стороны Александра Лукашенко, а также заявил о фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси. Парламентарии напомнили, что в результате насилия со стороны беларусских властей в стране были убиты, покалечены и арестованы многие участники мирных демонстраций.

В постановлении польский парламент потребовал от беларусских властей немедленно освободить всех арестованных и прекратить репрессии и насилие.

"Запугивание кандидатов от оппозиции и заключение их в тюрьму, ограничение основных свобод и применение грубой силы не служат укреплением независимости и суверенитета Республики Беларусь", - говорится в документе. В сейме уверены, что для беларусских властей мирный диалог с обществом - это единственный способ построить успешное будущее для страны.

Дополнительно парламент обратился к правительству Польши с просьбой организовать поставку гуманитарной помощи жертвам преследований и создать условия для "быстрого приема беларусских беженцев".

Вечером 9 августа в Беларуси начались протесты, которые продолжаются уже пятый день. Митингующие выступают против фальсификации выборов и не согласны с официальными результатами, объявленными ЦИК.

11 августа Польша заявила, что готова стать посредником между Лукашенко и протестующими.

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Дарья Мостовая

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