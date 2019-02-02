Первый генерал военных сил Венесуэлы признал Гуайдо президентом

Генерал военно-воздушных сил Венесуэлы осудил диктатора Николаса Мадуро и признал Хуана Гуайдо президентом страны. Об этом сообщает CBC.
Франсиско Янес стал первым офицером высшего звена, который публично поддержал Гуайдо.
Он также призвал все военные силы Венесуэлы в целом и других офицеров в частности последовать своему примеру.
По его словам, 90% ВС Венесуэлы настроены против режима Мадуро.
Читайте также: Страны Америки планировали революцию в Венесуэле с декабря - AP
Ранее военный атташе Венесуэлы в США признал Гуайдо президентом страны.