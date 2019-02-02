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02.02.2019, 19:58

Первый генерал военных сил Венесуэлы признал Гуайдо президентом

Первый генерал военных сил Венесуэлы признал Гуайдо президентом - Фото
Франсиско Янес (скрин из видео)

По словам Франсиско Янеса, 90% военных сил Венесуэлы настроены против диктатора Мадуро

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Генерал военно-воздушных сил Венесуэлы осудил диктатора Николаса Мадуро и признал Хуана Гуайдо президентом страны. Об этом сообщает CBC.

Франсиско Янес стал первым офицером высшего звена, который публично поддержал Гуайдо.

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Он также призвал все военные силы Венесуэлы в целом и других офицеров в частности последовать своему примеру. 

По его словам, 90% ВС Венесуэлы настроены против режима Мадуро. 

Читайте также: Страны Америки планировали революцию в Венесуэле с декабря - AP

Ранее военный атташе Венесуэлы в США признал Гуайдо президентом страны.

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Теги: венесуэла, ввс, Хуан Гуайдо, николас мадуро
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