Первый генерал военных сил Венесуэлы признал Гуайдо президентом

Франсиско Янес (скрин из видео)

Генерал военно-воздушных сил Венесуэлы осудил диктатора Николаса Мадуро и признал Хуана Гуайдо президентом страны. Об этом сообщает CBC.

Франсиско Янес стал первым офицером высшего звена, который публично поддержал Гуайдо.

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Он также призвал все военные силы Венесуэлы в целом и других офицеров в частности последовать своему примеру.

По его словам, 90% ВС Венесуэлы настроены против режима Мадуро.

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Ранее военный атташе Венесуэлы в США признал Гуайдо президентом страны.