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28.01.2019, 10:02

Страны Америки планировали революцию в Венесуэле с декабря - AP

Страны Америки планировали революцию в Венесуэле с декабря - AP - Фото
Хуан Гуайдо (фото - ЕРА)

Революция в Венесуэле не была спонтанной - в Латинской Америке и США ее планировали по меньшей мере месяц

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Признание Гуайдо новым президентом Венесуэлы планировалось странами Латинской Америки и США по меньшей мере месяц. Об этом пишет AP.

По данным агентства, в середине декабря Гуайдо посетил США, Колумбию и Бразилию и представил лидерам этих стран план массовых протестов в Венесуэле.

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Эти события должны были совпасть с объявлением Мадуро о походе в президенты на второй срок.

В планах по свержению Мадуро также принимал участие влиятельный оппозиционер и “политический наставник” Гуайдо Леопольдо Лопес, который с 2014 года, после неудачной попытки переворота в Венесуэле, находится под домашним арестом.

Также Гуайдо говорил и с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. По информации AP, Канада в ситуации по Венесуэле отыграла одну из ключевых ролей.

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23 января лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо призвал всех недовольных политикой президента выйти на улицы и объявил себя временным и.о. президента.

Президент США Дональд Трамп признал за Гуайдо этот статус. В то же время, армия Венесуэлы высказалась в поддержку Мадуро.

За несколько дней противостояния погибли, по разным оценкам, от 13 до 16 человек.

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Теги: николас мадуро, венесуэла, Хуан Гуайдо
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