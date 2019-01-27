Военный атташе Венесуэлы в США признал Гуайдо президентом страны

Хуан Гуайдо (фото - EPA)

Военный атташе Венесуэлы в Соединенных Штатах Хосе Луис Сильва заявил, что разрывает отношения с правительством лишенного власти президента Николаса Мадуро и заявил о признании Хуана Гуайдо законным временным президентом страны. Об этом сообщает Reuters.

Полковник Сильва заявил, что Венесуэла нуждается в свободных и справедливых выборах.

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Свое обращение полковник Сильва записал на видео из офиса в венесуэльском посольстве в Вашингтоне.

Вчера, 26 января, Франция, Испания и Германия сегодня заявили, что признают оппозиционера Хуана Гуайдо новым президентом Венесуэлы, если Николас Мадуро не объявит в течение 8 дней о проведении досрочных президентских выборов. Евросоюз также призвал Мадуро срочно провести свободные демократические выборы президента в стране. В противном случае ЕС "предпримет дальнейшие действия, в том числе по вопросу признания руководства страны".

Правительство лишенного власти Николаса Мадуро отвергло это требование европейских стран. У Мадуро заявили о разрыве дипотношений с США и дали сотрудникам американского посольства три дня, чтобы покинуть страну. Но администрация Дональда Трампа отказалась выполнять это указание, ссылаясь на то, что Мадуро больше не является законным президентом Венесуэлы.