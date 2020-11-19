Первый визит госсекретаря США. Помпео посетил израильские поселения на Западном берегу
Ранее администрации американских президентов старались избегать подобных действий
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Израиль посетил виноградник, принадлежащий поселениям, которые, согласно международному праву, расположены на оккупированный палестинской территории. Об этом сообщает Guardian.
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Как отмечается, это первый официальный визит госсекретаря США в израильские поселения на Западном берегу реки Иордан и Голанских высотах.
В Guardian охарактеризовали такой шаг как провокативный и выражающий символическое одобрение со стороны США соответствующей политике Израиля – ранее администрации американских президентов старались избегать подобных действий.
Сообщается, что Помпео прилетел на вертолете на винодельню Псагот, которая производит, среди прочих, вино, названное в его честь. Позже госсекретарь США опубликовал заявление, в котором говорилось, что продукты винодельни Псагот могут иметь маркировку "Сделано в Израиле".
- 25 марта 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором говорится, что Соединенные Штаты признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
- Канада, Евросоюз и ООН не признали это решение.
- Согласно резолюции Совета безопасности ООН, Израиль захватил эту часть территории Сирии в 1967 году.
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