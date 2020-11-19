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Первый визит госсекретаря США. Помпео посетил израильские поселения на Западном берегу

19.11.2020, 22:10
Первый визит госсекретаря США. Помпео посетил израильские поселения на Западном берегу - Фото
Майк Помпео (Фото: EPA-EFE/MENAHEM KAHANA)

Ранее администрации американских президентов старались избегать подобных действий

Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Израиль посетил виноградник, принадлежащий поселениям, которые, согласно международному праву, расположены на оккупированный палестинской территории. Об этом сообщает Guardian.

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Как отмечается, это первый официальный визит госсекретаря США в израильские поселения на Западном берегу реки Иордан и Голанских высотах.

В Guardian охарактеризовали такой шаг как провокативный и выражающий символическое одобрение со стороны США соответствующей политике Израиля – ранее администрации американских президентов старались избегать подобных действий.

Сообщается, что Помпео прилетел на вертолете на винодельню Псагот, которая производит, среди прочих, вино, названное в его честь. Позже госсекретарь США опубликовал заявление, в котором говорилось, что продукты винодельни Псагот могут иметь маркировку "Сделано в Израиле".

Наталия Медведева
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Майкл Помпео Израиль Западный берег реки Иордан

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