Первый визит госсекретаря США. Помпео посетил израильские поселения на Западном берегу

Ранее администрации американских президентов старались избегать подобных действий

Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Израиль посетил виноградник, принадлежащий поселениям, которые, согласно международному праву, расположены на оккупированный палестинской территории. Об этом сообщает Guardian.

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Как отмечается, это первый официальный визит госсекретаря США в израильские поселения на Западном берегу реки Иордан и Голанских высотах.

В Guardian охарактеризовали такой шаг как провокативный и выражающий символическое одобрение со стороны США соответствующей политике Израиля – ранее администрации американских президентов старались избегать подобных действий.

Сообщается, что Помпео прилетел на вертолете на винодельню Псагот, которая производит, среди прочих, вино, названное в его честь. Позже госсекретарь США опубликовал заявление, в котором говорилось, что продукты винодельни Псагот могут иметь маркировку "Сделано в Израиле".

25 марта 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, в котором говорится, что Соединенные Штаты признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Канада, Евросоюз и ООН не признали это решение.

Согласно резолюции Совета безопасности ООН, Израиль захватил эту часть территории Сирии в 1967 году.

Наталия Медведева

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