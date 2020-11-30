Певица Шер освободила "самого одинокого в мире" слона, теперь он поедет в Камбоджу: фото
Вчера из Пакистана в Камбоджу отправили слона Каавана, животного успели окрестить "самым одиноким слоном в мире" – теперь он поедет в заповедник Камбоджи к своим сородичам. Инициатором освобождения Каавана стала певица Шер, пишет The Guardian.
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До этого дня слон 35 лет прожил в ужасных условиях зоопарка – в вольере было мало места и очень грязно. К тому же восемь лет назад Кааван пережил потерю партнерши Сахели – та умерла от инфекции. Животное тяжело перенесло это событие: у него появилось психическое расстройство и лишний вес.
В 2016 году по инициативе Шер была запущена специальная кампания по освобождению слона. Правда, добиться соответствующего решения Верховного суда Пакистана активисты смогли только в мае 2020 года.
Последующие месяцы волонтеры занимались подготовкой к отправке Каавана в Камбоджу, а 27 ноября в страну прилетела Шер – певица поблагодарила пакистанского премьера Имран Хана и заглянула к своему подопечному.
В следующем году на экраны должен выйти документальный фильм об истории "самого одинокого в мире слона", отметила в Twitter Шер.
- В феврале 2020 года в Кении умер один из последних слонов с большими бивнями.
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