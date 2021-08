Pfizer и Moderna увеличили цены на вакцины против COVID-19 для Евросоюза – FT

Фармацевтические компании Pfizer Inc. и Moderna Inc. повысили цены на свои вакцины против COVID-19, в соответствии с последними контрактами на поставку с Европейским Союзом. Об этом сообщает BNN Bloomberg со ссылкой на Financial Times.

По сообщению FT, рост цен происходит на фоне усилий ЕС устранить перебои с поставками и опасениями по поводу побочных эффектов от других вакцин.

Условия договоров, заключенных в этом году и предполагающих поставку до 2,1 млрд доз до 2023 года, были пересмотрены после того, как данные клинических испытаний третьей фазы показали, что препараты Pfizer и Moderna более эффективны, чем вакцины некоторых конкурентов.

Новая цена на дозу Pfizer составляет 19,50 евро ($23,15), по сравнению с 15,50 евро ранее. Стоимость дозы вакцины Moderna увеличивается до $25,50.

Фармацевтические компании отказались комментировать FT увеличение цены на свои продукты.

28 июля Кабмин утвердил обновленный план вакцинации от COVID-19 до конца года. Ожидается, что за период с апреля по декабрь Украина получит более 47 млн доз вакцин от коронавируса.

Наталия Медведева

