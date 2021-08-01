UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Pfizer и Moderna увеличили цены на вакцины против COVID-19 для Евросоюза – FT

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2021, 21:35
Pfizer и Moderna увеличили цены на вакцины против COVID-19 для Евросоюза – FT - Фото
Вакцина от коронавируса Moderna (фото - ЕРА)

Фармацевтические компании Pfizer Inc. и Moderna Inc. повысили цены на свои вакцины против COVID-19, в соответствии с последними контрактами на поставку с Европейским Союзом. Об этом сообщает BNN Bloomberg со ссылкой на Financial Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По сообщению FT, рост цен происходит на фоне усилий ЕС устранить перебои с поставками и опасениями по поводу побочных эффектов от других вакцин.

Условия договоров, заключенных в этом году и предполагающих поставку до 2,1 млрд доз до 2023 года, были пересмотрены после того, как данные клинических испытаний третьей фазы показали, что препараты Pfizer и Moderna более эффективны, чем вакцины некоторых конкурентов.

Новая цена на дозу Pfizer составляет 19,50 евро ($23,15), по сравнению с 15,50 евро ранее. Стоимость дозы вакцины Moderna увеличивается до $25,50.

Фармацевтические компании отказались комментировать FT увеличение цены на свои продукты.

  • 28 июля Кабмин утвердил обновленный план вакцинации от COVID-19 до конца года. Ожидается, что за период с апреля по декабрь Украина получит более 47 млн доз вакцин от коронавируса.

Читайте также: Необычный метод вакцинации. В Нидерландах проверили "эффективность" 1/10 дозы Moderna 

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцина коронавирус Pfizer Moderna
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 