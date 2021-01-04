Пленки КГБ о Шеремете. Эксперт не распознал говорящего, но не обнаружил аудио-манипуляций
В Центре медиа криминалистики США (Университет Колорадо) не смогли идентифицировать говорящего на записях 2012-го года, на которых КГБ Беларуси якобы обсуждало убийства журналиста Павла Шеремета и проживающих в Германии трех беларусов. При этом эксперты не обнаружили на пленках явных следов аудио-манипулций, сообщает издание Euobserver, опубликовавшее записи.
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"Звук был слишком низкого качества с технической точки зрения, чтобы проводить биометрический анализ распознавания говорящего", – объяснил Каталин Григорас, директор центра.
По его словам, запись отредактировали как минимум один раз. Григорас предполагает, что это сделали для удаления цифровой подписи, которая могла бы идентифицировать человека, установившего записывающее устройство в кабинете главы КГБ Вадима Зайцева. В то же время он сказал, что эксперт-криминалист не обнаружил никаких очевидных "следов аудио-манипуляций" в файле.
При этом подтвердить, что записи подлинны и на них говорит Зайцев, готов беларуский оппозиционер Игорь Макар, который и передал журналистам записи, пишут в издании. Отмечается, что он был спецназовцем беларуского подразделения Алмаз, а пленки в 2012-м получил "от своих знакомых".
По словам Макара, тогда же он "незаметно поделился" записью с одним из американских дипломатов, чтобы защитить своего друга Олега Алкаева, имя которого звучало в списке жертв. Сейчас Макар говорит, что решил опубликовать пленки из солидарности с протестующими в Беларуси.
Кроме того, сотрудник разведки одной из стран НАТО, который был знаком с Зайцевым, заявил EUobserver, что голос на записях – похож на голос экс-главы беларуского КГБ.
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- Сегодня Euobserver и оппозиционные беларуские СМИ опубликовали записи 2012 года, на которых в КГБ якобы обсуждали убийство Шеремета и еще трех беларусов, проживающих в Германии.
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