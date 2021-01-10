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"Плохие мысли – плохие дела". В Германии усилят охрану бундестага после захвата Капитолия

10.01.2021, 18:10
Фото: depositphotos.com

В Германии решили усилить охрану парламента после недавних событий США, когда сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание и пытались устроить государственный переворот. Об этом говорится в письме председателя бундестага Вольфганга Шойбле местной полиции, пишет СМИ Tagesschau.de.

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В письме Шойбле пишет, что Германии надо сделать выводы из произошедшего в Соединенных Штатах и сильнее защищать бундестаг, поэтому здание должно охраняться полицией еще интенсивнее.

Как отметил премьер Баварии Маркус Зёдер, "плохие мысли превращаются в плохие слова, а иногда – и в плохие дела", поэтому власти страны должны не только усилить охрану подобных объектов, но и пересмотреть свое отношение к оппозиционерам, "сторонним мыслителям" и им подобным активистам.

  • 6 января в Вашингтоне произошел штурм Капитолия – сторонники Трампа сломали оградительные барьеры и ворвались в здание, где шел подсчет голосов выборщиков.

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Дарья Мостовая
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