По Израилю выпущены ракеты с территории Ливана – фото, видео

В четверг, 6 апреля, по Израилю были нанесены ракетные удары с территории Ливана. Об этом сообщают Новости Изираиля и Times of Israel.

Командование ЦАХАЛ сообщило, что по израильской территории было выпущено "множество" ракет. Часть из них была перехвачена системой противоракетной обороны "Железный купол".

Footage of Iron Dome interceptor missiles over northern Israel amid rocket barrages from Lebanon. pic.twitter.com/ETfULdecJo