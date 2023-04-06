По Израилю выпущены ракеты с территории Ливана – фото, видео

В четверг, 6 апреля, по Израилю были нанесены ракетные удары с территории Ливана. Об этом сообщают Новости Изираиля и Times of Israel.

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Командование ЦАХАЛ сообщило, что по израильской территории было выпущено "множество" ракет. Часть из них была перехвачена системой противоракетной обороны "Железный купол".

Footage of Iron Dome interceptor missiles over northern Israel amid rocket barrages from Lebanon. pic.twitter.com/ETfULdecJo — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 6, 2023

Таких интенсивных ракетных обстрелов с территории Ливана не было с августа 2021 года, когда было выпущено более 20 ракет, пишут Новости Израиля.

С военных аэродромов в Израиле подняты боевые самолеты.

Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи сообщает, что мужчина, ехавший на внедорожнике на севере Израиля, получил легкие осколочные ранения.

В канцелярии главы правительства Израиля сообщили, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху проведет оперативное совещание с руководством системы безопасности.

מטחי הרקטות לצפון: אותרו שתי נפילות בישובים שלומי ופסוטה בגליל המערבי@Doron_Kadosh https://t.co/k2ia5RKetA pic.twitter.com/PShkSnKMgT — גלצ (@GLZRadio) April 6, 2023

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Оксана Житнюк

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