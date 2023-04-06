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По Израилю выпущены ракеты с территории Ливана – фото, видео

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 16:45
По Израилю выпущены ракеты с территории Ливана – фото, видео - Фото
Фото - @manniefabian, Twitter

В четверг, 6 апреля, по Израилю были нанесены ракетные удары с территории Ливана. Об этом сообщают Новости Изираиля и Times of Israel

Командование ЦАХАЛ сообщило, что по израильской территории было выпущено "множество" ракет. Часть из них была перехвачена системой противоракетной обороны "Железный купол".

Таких интенсивных ракетных обстрелов с территории Ливана не было с августа 2021 года, когда было выпущено более 20 ракет, пишут Новости Израиля.

С военных аэродромов в Израиле подняты боевые самолеты.

Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи сообщает, что мужчина, ехавший на внедорожнике на севере Израиля, получил легкие осколочные ранения.

По Израилю выпущены ракеты с территории Ливана – фото, видео

В канцелярии главы правительства Израиля сообщили, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху проведет оперативное совещание с руководством системы безопасности.

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Оксана Житнюк
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обстрел Израиль ракетный удар Ливан
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