По желанию и за деньги. В Беларуси планируют выдавать туристам "сертификаты вакцинации"

В Минздраве Беларуси решили выдавать гражданам, которые были привиты от коронавируса и планируют выезжать за границу, "сертификаты вакцинации". Предполагается, что услуга будет предоставляться по желанию и на платной основе, сообщает пресс-служба ведомства.

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При этом, беларусам, которые не планируют поездки за рубеж, отметки о вакцинации от COVID-19 будут вноситься в медицинские документы пациента.

По данным Минздрава, сейчас в стране можно привиться одной из трех видов вакцин: Gam- COVID-Vac российского или беларуского производства, а также инактивированной китайской Vero Cell.

В феврале 2021 года Лукашенко заявил, что Беларусь создает свою вакцину от коронавируса, будет готова к осени.

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Дарья Мостовая

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