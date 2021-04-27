По желанию и за деньги. В Беларуси планируют выдавать туристам "сертификаты вакцинации"
27.04.2021, 10:49
Иллюстративное фото: pixabay.com
В Минздраве Беларуси решили выдавать гражданам, которые были привиты от коронавируса и планируют выезжать за границу, "сертификаты вакцинации". Предполагается, что услуга будет предоставляться по желанию и на платной основе, сообщает пресс-служба ведомства.
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При этом, беларусам, которые не планируют поездки за рубеж, отметки о вакцинации от COVID-19 будут вноситься в медицинские документы пациента.
По данным Минздрава, сейчас в стране можно привиться одной из трех видов вакцин: Gam- COVID-Vac российского или беларуского производства, а также инактивированной китайской Vero Cell.
- В феврале 2021 года Лукашенко заявил, что Беларусь создает свою вакцину от коронавируса, будет готова к осени.
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