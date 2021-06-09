В Швейцарии по запросу США арестован россиянин. Он отслеживал для Кремля мессенджеры и СМИ

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против российского бизнесмена Владислава Клюшина, предоставлявшего услуги мониторинга СМИ, мессенджеров и соцсетей для администрации президента РФ, а также других правительственных ведомств России. Об этом пишет Meduza.

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Клюшин известен в России как владелец компании М13 — крупного поставщика услуг мониторинга СМИ, мессенджеров и соцсетей для администрации президента РФ, федеральных министерств и других государственных органов.

"Клюшина арестовали в кантоне Вале 21 марта 2021 года. Запрос на его арест и экстрадицию исходил от управления внешних связей министерства юстиции США по решению окружного суда штата Массачусетс от 19 марта", – пишет источник.

8 июня сообщалось, что Клюшина и его сообщиников обвиняют в инсайдерской торговле "на суммы в десятки миллионов долларов".

30 сентября 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против российских граждан, которые связаны с Агентством интернет-исследований, известным как "фабрика троллей", которой бывший спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. В санкционном попали "африканская сеть" собственника ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, известного как "повар Путина", а также российский пропагандистские издания.

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Станислав Стороженко

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