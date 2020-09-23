Почти - 70º. Ученые обнаружили самую низкую температуру в Северном полушарии

Оказывается, рекорд по низкой температуре был поставлен в Гренландии еще в 1991 году, но исследователи узнали о нем только сейчас

Сегодня Всемирная метеорологическая организация официально признала, что самая низкая температура в Северном полушарии была зафиксирована в Гренландии 22 декабря 1991 года: - 69,6º. Новый рекорд будет внесен в архив данных об экстремальных метеорологических и климатических явлениях, сообщает The Guardian.

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Об этом рекорде ученые узнали, когда просматривали архивные записи с метеорологических станций северных стран. Оказалось, что самые низкие значения передала автоматическая станция Гренландии еще около 30 лет назад, но тогда исследователи не обратили внимания на эти цифры.

Зафиксированная температура была на два градуса ниже, чем - 67,8º, зарегистрированные ранее в феврале 1892 года в российском городе Верхоянске.

Вместе с тем, рекордсменом низких температур пока остается Южное полушарие. Самым холодным считается климат в Антарктиде: там 21 июля 1983 года метеоприборы зафиксировали рекордный температурный показатель в - 89,2º.

27 июля на архипелаге Шпицберген была зафиксирована аномально высокая температура.

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Дарья Мостовая

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