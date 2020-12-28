Почти каждый день. НАТО перехватило около 350 российских военных самолетов в 2020 году

В 2020 году военно-воздушные силы НАТО в Европе более 400 раз вылетали на перехват неизвестных самолетов, приближавшихся к воздушному пространству Североатлантического союза. Почти 90% этих вылетов – около 350 – были вызваны полетами российской военной авиации. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

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Как отмечается, такое количество перехватов – умеренное увеличение по сравнению с 2019 годом.

В НАТО сообщают, что российские военные самолеты часто не передают код транспондера, указывающий их местоположение и высоту, не представляют план полета или не связываются с авиадиспетчерами – все это представляет потенциальную опасность для гражданских авиалайнеров.

В Европе размещено около 40 радаров наблюдения за воздушным движением и узлов донесения и около 60 самолетов НАТО несут круглосуточное дежурство и служат в качестве сил быстрого реагирования для самолетов, терпящих бедствие или нарушающих международные правила полетов вблизи воздушного пространства Североатлантического союза.

Как отмечается, НАТО выполняет миссию воздушной полиции в странах Балтии – в Эстонии, Латвии и Литве, с момента вступления этих трех стран в Североатлантический союз в 2004 году.

НАТО также служит в качестве воздушной полиции для союзников на Западных Балканах, у которых нет собственных истребителей – Албании, Словении и Черногории.

В альянсе сообщают, что ведут переговоры о распространении воздушной полиции на Северную Македонию.

Кроме того в 2020 году союзники помогли контролировать небо Румынии, Болгарии и Исландии.

Самолеты НАТО реагируют на необъявленные военные полеты, а также на потерю связи гражданских самолетов с авиадиспетчерами по любой причине, которая может варьироваться от технических проблем до угона.

У НАТО есть два центра воздушных операций, которые контролируют все воздушные перевозки по Европе: для северной части – в Германии, для южной – в Испании.

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Наталия Медведева

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