Под Брянском масштабный пожар на птицефабрике, погиб один человек – фото

В Брянской области, в селе Уручье загорелась птицефабрика "Мираторг". Возгорание произошло в одном из корпусов. Погиб один человек. Об этом сообщает местное издание Новости Брянска со ссылкой на МЧС РФ и пресс-службу птицефабрики.

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На этот момент, по информации издания, пожар потушен.

Вечером 29 марта в Свердловской области РФ произошел взрыв на газопроводе с последующим пожаром.

Вадим Ребрина

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