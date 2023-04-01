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Под Брянском масштабный пожар на птицефабрике, погиб один человек – фото

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2023, 20:03
Под Брянском масштабный пожар на птицефабрике, погиб один человек – фото - Фото
Фото: росСМИ

В Брянской области, в селе Уручье загорелась птицефабрика "Мираторг". Возгорание произошло в одном из корпусов. Погиб один человек. Об этом сообщает местное издание Новости Брянска со ссылкой на МЧС РФ и пресс-службу птицефабрики.

На этот момент, по информации издания, пожар потушен.

Под Брянском масштабный пожар на птицефабрике, погиб один человек – фото

Под Брянском масштабный пожар на птицефабрике, погиб один человек – фото

Под Брянском масштабный пожар на птицефабрике, погиб один человек – фото

Вечером 29 марта в Свердловской области РФ произошел взрыв на газопроводе с последующим пожаром. 

Вадим Ребрина
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пожар брянск
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