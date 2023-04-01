Под Брянском масштабный пожар на птицефабрике, погиб один человек – фото
01.04.2023, 20:03
Фото: росСМИ
В Брянской области, в селе Уручье загорелась птицефабрика "Мираторг". Возгорание произошло в одном из корпусов. Погиб один человек. Об этом сообщает местное издание Новости Брянска со ссылкой на МЧС РФ и пресс-службу птицефабрики.
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На этот момент, по информации издания, пожар потушен.
Вечером 29 марта в Свердловской области РФ произошел взрыв на газопроводе с последующим пожаром.
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