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19.10.2018, 17:34

Под Петербургом взорвался завод пиротехники: видео

Под Петербургом взорвался завод пиротехники: видео - Фото
Фото: скриншот с видео

В МЧС РФ сообщили уже о двоих погибших

обновлено
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На пиротехническом заводе "Авангард" в населенном пункте Малые Колпаны Ленинградской области, РФ, произошел мощный взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

По данным МЧС РФ, которые приводит РИА Новости, здание частично разрушено.

Интерфаксу в министерстве сообщили, что один человек пострадал, еще четверо могут находиться под завалами.

"На заводе Авангард в Ленобласти произошел технологический взрыв без последующего возгорания",- сообщили в МЧС РФ.

Позже там уточнили, что два человека в результате взрыва погибли.

Здание площадью 7,5 тысячи квадратных метров, где произошел взрыв, обрушилось полностью.

17 октября студент четвертого курса технологического колледжа в оккупированной Керчи 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. По последним данным, погиб 21 человек, до 40 получили ранения. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился. 

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Теги: взрыв, завод, пиротехника, санкт-петербург
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