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Подоляк предостерег Казахстан – "РФ не умеет договариваться, они хотят зайти и захватить"

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 08:30
Подоляк предостерег Казахстан –
Михаил Подоляк (скриншот)

Если позволить России преуспеть в войне против Украины и не отмежеваться от страны-оккупанта во всех ключевых сферах, Кремль в будущем "несомненно" захочет захватить как минимум северные территории Казахстана. Об этом предостерег в интервью казахстанской журналистке Динаре Егеубаевой советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Очевидно, что тесные связи с РФ, неразграничение суверенитетов – информационного, пограничного, экономического... Это однозначно, если вы имеете соседские отношения с РФ, приведет к конфликту, эскалации и попытке России зайти на вашу территорию и захватить ее. Это несомненно", – считает он.

Главный по общению с прессой на Банковой объяснил свои слова тем, что "философия российской государственности предполагает только захват – не добрососедство".

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"Они не хотят с вами заниматься бизнесом, они хотят ваш бизнес рейдернуть, захватить. Они хотят рейдернуть политическую систему страны-соседа, потому что они не умеют договариваться. Та страна, которая этого не понимает, однозначно будет находиться под рисками вторжения, как Украина", – предостерег казахстанцев советник главы ОП.

Подоляк считает, что после развала СССР украинские власти допустили ошибку, не сделав "действительно границу", не введя временно визовые режимы, не разграничив экономические отношения и не переориентировав их частично на другие рынки, а также оставив здесь российское информационно-пропагандистское поле – "плацдарм" для будущего вторжения.

"Мы слишком остались в рамках близких отношений. <...> Если страна хочет быть суверенной, она должна иметь все признаки суверенитета", – подчеркнул он.

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Евгений Пилипенко
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