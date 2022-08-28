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Казахстан на год приостановил экспорт военной продукции

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 16:25
Казахстан на год приостановил экспорт военной продукции - Фото
Фото: depositphotos.com

Комиссия по вопросам оборонной промышленности Казахстана, возглавляемая премьер-министром Алиханом Смаиловым, одобрила решение Министерства индустрии о приостановке экспорта военной продукции до августа 2023 года. Об этом сообщается на сайте казахстанского правительства.  

В частности, вводится временный запрет на экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения. 

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Также правительство намерено провести ревизию юридических лиц, имеющих лицензии на экспорт военных товаров, и будут внесены соответствующие законодательные изменения.  

Как считают в агентстве Bloomberg, этим решением Казахстан стремится сохранить нейтралитет в войне России против Украины и избежать западных санкций из-за передачи или продажи своего вооружения РФ.  

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Роман Брыль
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война казахстан экспорт оружия нейтралитет
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