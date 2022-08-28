Казахстан на год приостановил экспорт военной продукции

Комиссия по вопросам оборонной промышленности Казахстана, возглавляемая премьер-министром Алиханом Смаиловым, одобрила решение Министерства индустрии о приостановке экспорта военной продукции до августа 2023 года. Об этом сообщается на сайте казахстанского правительства.

В частности, вводится временный запрет на экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения.

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Также правительство намерено провести ревизию юридических лиц, имеющих лицензии на экспорт военных товаров, и будут внесены соответствующие законодательные изменения.

Как считают в агентстве Bloomberg, этим решением Казахстан стремится сохранить нейтралитет в войне России против Украины и избежать западных санкций из-за передачи или продажи своего вооружения РФ.

23 июля Зеленский поблагодарил Токаева за непризнание террористов на Донбассе "республиками".

12 августа Казахстан заявил, что будет продавать часть своей нефти в обход России.

27 августа пропаганда РФ обвинила Казахстан в "недружественных" действиях.

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Роман Брыль

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