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Подругу британского премьера не пустили в США: за что

Подругу британского премьера не пустили в США: за что - Фото
Кэрри Саймондс (Фото: EPA)
21.08.2019, 22:25

Причиной отказа в разрешении на поездку мог стать визит Кэрри Саймондс в непризнанную страну

Проблемы с визой могут привести к отмене поездки в США подруги премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс. Предположительно, отказ в разрешении на посещение США может быть связан с историей поездок Саймондс. Об этом сообщает Sky News.

Саймондс планировала в ближайшие дни поехать в США с экологической группой Oceana.

Сообщается, что причиной того, что Саймондс не пустили в Штаты, могла стать ее прошлогодняя поездка в Сомалиленд, который США признают частью Сомали.

Отмечается, что эта неприятность может создать проблемы для Джонсона, который планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7 во Франции.

Сообщается, что перед поездкой в ​​Америку граждане Великобритании должны зарегистироваться в электронной системе разрешения на поездки (ESTA), которая позволяет путешествовать в США на срок до 90 дней без необходимости оформления визы.

Те, кто посещал Сомали с марта 2011 года, могут автоматически блокироваться системой ESTA. Получив такой отказ, человек может пройти обычную процедуру подачи заявления на визу в консульстве.

  • 25 июля сообщалось, что в состав сформированного премьер-министром Великобритании правительства вошел его родной брат, Джо Джонсон.

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