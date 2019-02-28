Подрыв смертника в Сомали: не менее 25 погибших - фото

Фото: EPA

По меньшей мере 25 человек погибли сегодня, 28 февраля, в результате взрыва в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что взрывное устройство у отеля, который часто посещают чиновники, взорвал террорист-смертник. Среди погибших есть полицейские.

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Взрыв был настолько мощным, что его было слышно за восемь километров.

Примерно через час после первого взрыва прогремел второй, поэтому число погибших может возрасти, отметили в местной полиции.

Ответственность за террористический акт взяла на себя группировка Аш-Шабаб, заявили в сомалийской спецслужбе SITE Intelligence Group, отслеживающей деятельность исламистов.

Фото: EPA

4 февраля около одного из торговых центров в сомалийской столице прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 11 человек.