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02.01.2019, 07:10

Пограничники в США применили слезоточивый газ против беженцев

Пограничники в США применили слезоточивый газ против беженцев - Фото
Фото: epa.eu

В результате инцидента задержаны 25 человек

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Около 150 беженцев из Латинской Америки во вторник, 1 января, попытались пересечь границу США и Мексики неподалеку от Тихуаны. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Американские пограничники применили против беженцев слезоточивый газ.

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В пограничной службе США отметили, что слезоточивый газ применили в связи с тем, что толпа начала забрасывать правоохранителей камнями.

В результате 25 человек были задержаны, среди них - двое подростков. Остальные беженцы смогли вернуться обратно на территорию Мексики.

"При этом, как утверждает фотокорреспондент AP, мигранты начали бросать камни после того, как пограничники применили силу", - отмечается в сообщении.

Пока министерство иностранных дел Мексики не выступало с заявлениями по поводу инцидента. В связи с похожим происшествием в ноябре 2018 года мексиканские власти инициировали расследование, расценив применение слезоточивого газа как использование оружие против государства.

В последние месяцы тысячи жителей стран Латинской Америки, которые хотят спастись от нищеты и насилия у себя на родине, пытаются прорваться через границу в США. Они разбили лагерь в районе Тихуаны и надеются получить убежище в Соединенных Штатах. При этом президент США Дональд Трамп ужесточил контроль на американской границе.

11 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что достроит стену на границе с Мексикой, даже если для этого придется задействовать армию. 

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Теги: США, беженцы, слезоточивый газ, граница с мексикой
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