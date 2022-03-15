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Похищения, запугивания, фейковые "зеленые коридоры". Что происходит на Сумщине

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 05:02
Похищения, запугивания, фейковые
Обстрел в Сумской области (Фото - Дмитрий Живицкий - Telegram)

В Сумской области у оккупированных н.п. Тростянец и Боромля русские оккупанты похищают местных жителей и берут пленных. Также людей запугивают и заставляют уезжать в Россию, сообщил в Telegram глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий. 

По его словам, Тростянцы и Боромли оккупанты создали свои штабы, похищают и беруть в плен людей. Также в Тростянке россияне "ходят по домам, выбивают окна, двери, рассказывают людям, что если они не покинут свои дома, то будет хуже, что нужно выезжать на территорию России". Так россияне хотят создать картинку для пропаганды, добавил Живицкий.

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В Тростянке оккупанты загоняли местных в фейковые "зеленые" коридоры, говорит Живицкий. У них массово отбирали мобильные телефоны: из людей создавали живые и информационные щиты, добавил он.

Что происходит в городах

Самолеты оккупантов снова бомбили жилые кварталы Ахтырки и промышленные объекты Шостки, рассказал Живицкий.

В Тростянке, Ахтырском и Лебединском районах нет электроэнергии, добавил Живицкий. В Тростянке враг не дает электрикам возобновить электроснабжение, говорит он. В Ахтырке враг делал преграды для допуска в город гуманитарных грузов.

Александр Мясищев
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российское вторжение сумщина
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