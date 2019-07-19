Пожар в аниме-студии в Японии. Поджигателя огорчил плагиат

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Подозреваемый в поджоге студии по производству анимационных сериалов "K-On!" в Киодо кричал, что студия сплагиатила его роман. Об этом сообщили очевидцы трагедии, передает Japan Today.

"Он казался недовольным, кажется, злился и кричал о плагиате", - рассказала журналистам женщина, видевшая поджог.

Пожар в Японской аниме-студии произошел вчера, 18 июля. Местные СМИ сообщили о 10 погибших, 40 людей получили травмы. Полиция задержала 41-летнего мужчину.

Позже число погибших возросло до 33. Очевидцы рассказали, что злоумышленник кричал: "Умри", поджигая здание.

В Японии трагедию назвали "самым масштабным массовым убийством за последние два десятилетия".

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