Пожар в больнице Болгарии: есть жертвы

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Три человека погибли в результате пожара в психиатрической больнице в болгарском городе Пловдив, который находится в центре страны. Об этом сообщает Радио Свобода.

В больнице уточнили, что в ночь на 28 марта погибли пациенты мужского отделения, где произошел пожар.

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60 пациентов были эвакуированы. По данным прокуратуры, пожар начался в больничной палате. Трое погибших - мужчины старше 50 лет, которые были госпитализированы из-за агрессивного поведения.

21 ноября 2018 года во Львовской областной больнице произошло возгорание.