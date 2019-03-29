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29.03.2019, 07:17

Пожар в больнице Болгарии: есть жертвы

Пожар в больнице Болгарии: есть жертвы - Фото
Фото: depositphotos.com

В результате пожара погибли три человека

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Три человека погибли в результате пожара в психиатрической больнице в болгарском городе Пловдив, который находится в центре страны. Об этом сообщает Радио Свобода.

В больнице уточнили, что в ночь на 28 марта погибли пациенты мужского отделения, где произошел пожар.

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60 пациентов были эвакуированы. По данным прокуратуры, пожар начался в больничной палате. Трое погибших - мужчины старше 50 лет, которые были госпитализированы из-за агрессивного поведения.

21 ноября 2018 года  во Львовской областной больнице произошло возгорание.

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Теги: пожар, больница, болгария
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