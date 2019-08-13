Мощные пожары на Канарских островах тушат авиацией: фото

Фото: EPA

Из-за жары и пожаров на Канарских островах департамент консульской службы МИД Украины просит украинцев воздержаться от посещения горных и лесных зон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с мощными лесными пожарами в горной местности острова Гран-Канария, и эвакуацией местного населения в охваченных стихийных бедствием районах, Консульство Украины в Малаге рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от посещения горных и лесных зон указанного острова, в частности в муниципалитетах Артенара, Гальдар и Техеда", - отмечается в сообщении.

Фото: EPA

В МИД уточнили, что лицам, которые находятся на острове Гран-Канария, следует проявлять повышенную бдительность и осторожность, отслеживать сообщения местных служб по развитию ситуации.

Фото: EPA