Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Мощные пожары на Канарских островах тушат авиацией: фото

Мощные пожары на Канарских островах тушат авиацией: фото - Фото
Фото: EPA
13.08.2019, 13:52

О пострадавших украинцах пока не сообщается

Из-за жары и пожаров на Канарских островах департамент консульской службы МИД Украины просит украинцев воздержаться от посещения горных и лесных зон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с мощными лесными пожарами в горной местности острова Гран-Канария, и эвакуацией местного населения в охваченных стихийных бедствием районах, Консульство Украины в Малаге рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от посещения горных и лесных зон указанного острова, в частности в муниципалитетах Артенара, Гальдар и Техеда", - отмечается в сообщении.

Фото: EPA

В МИД уточнили, что лицам, которые находятся на острове Гран-Канария, следует проявлять повышенную бдительность и осторожность, отслеживать сообщения местных служб по развитию ситуации.

Фото: EPA

  • 24 июля 2018 года сообщалось, что жертвами трех бушующих пожаров на окраинах Афин (Греция) стали уже по меньшей мере 60 человек. В МИД сообщили, что среди украинцев пострадавших нет.

Напишите нам
МИД Греция пожары
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 