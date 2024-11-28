Politico: Еврокомиссия планирует существенно сократить штат посольств ЕС

Блок имеет 145 представительств по всему миру, которые функционируют как посольства ЕС

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Еврокомиссия планирует сократить штат посольств Европейского Союза по всему миру, столкнувшись с бюджетными ограничениями. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на документы, с которыми ознакомились журналисты.

Согласно им, Еврокомиссия продвигает планы по резкому сокращению количества людей, работающих во многих своих посольствах, чтобы увеличить количество персонала в странах, где, по ее мнению, у блока есть стратегический интерес.

Это вызывает обеспокоенность тем, что ЕС потеряет дипломатическую силу в таких регионах, как Африка и Латинская Америка, говорится в материале.

"Мы бы оставили крошечную делегацию в таких местах, как Судан или Нигер. Это просто неправильный месседж, особенно когда администрация США кажется менее заинтересована внешним миром", – сказал в комментарии Politico европейский чиновник на условиях анонимности.

Другой чиновник заявил, что во внутренних чатах по этому проекту "есть четкие опасения, что Россия или Китай могут заполнить любой вакуум, который мы создадим".

Предложение сокращения последовало после того, как Служба внешних действий ЕС, дипломатическое отделение блока, превысила свой бюджет на текущий год. В следующем году она была на пути к еще худшему результату из-за роста расходов и инфляции.

"Сохранение статус-кво не является вариантом. ЕС нуждается в сети представительств, которая лучше отвечала бы новым политическим приоритетам. Это должно быть достигнуто в условиях ограниченного бюджета", – говорится в документе.

Блок имеет 145 представительств во всем мире, которые функционируют как посольства ЕС. Цель состоит в том, чтобы сосредоточиться на странах, "где главные интересы Евросоюза".

В Брюсселе размышляют над идеями более "целенаправленного подхода" к своим посольствам. Там рассуждают о государствах, желающих присоединиться к ЕС или находящихся в ближайшем соседстве с блоком, странах G20, новых "политических и экономических силах" и странах, где "нестабильность представляет угрозу интересам ЕС".

Согласно списку, с которым ознакомились журналисты, делегации во многих странах Африки, Азии и Латинской Америки будут гораздо более ограниченными.

В Африке, например, ЕС рассматривает возможность ограничить свое присутствие более чем в 30 странах. В Латинской Америке даже такое большое государство, как Бразилия, есть в списке сокращений.

Идея состоит не в том, чтобы не закрыть хоть одно из 145 представительств, а в том, чтобы консолидировать большее количество дипломатов в региональных центрах.

В то же время ЕС хочет усилить охват на фоне второго президентства Дональда Трампа, вторжения России в Украину и обвинений в двойных стандартах по войне в Украине и конфликту на Ближнем Востоке.