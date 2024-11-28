Politico: Єврокомісія планує суттєво скоротити штат посольств ЄС

Блок має 145 представництв по всьому світу, які функціонують як посольства ЄС

Урсула фон дер Ляєн (Фото: Olivier Matthys/EPA)

Єврокомісія планує скоротити штат посольств Європейського Союзу у всьому світі, зіткнувшись із бюджетними обмеженнями. Про це повідомила газета Politico із посиланням на документи, з якими ознайомилися журналісти.

Згідно з ними, Єврокомісія просуває плани щодо різкого скорочення кількості людей, які працюють у багатьох своїх посольствах, щоб збільшити кількість персоналу в країнах, де, на її думку, блок має стратегічний інтерес.

Це викликає занепокоєння, що ЄС втратить дипломатичну силу в таких регіонах, як Африка та Латинська Америка, йдеться у матеріалі.

"Ми б залишили крихітну делегацію в таких місцях, як Судан чи Нігер. Це просто неправильний меседж, особливо коли адміністрація США здається менш зацікавлена ​​зовнішнім світом", – сказав у коментарі Politico європейський посадовець на умовах анонімності.

Інший посадовець заявив, що у внутрішніх чатах щодо цього проєкту "є чіткі побоювання, що Росія чи Китай можуть заповнити будь-який вакуум, який ми створимо".

Пропозиція скорочення відбулася після того, як Служба зовнішніх дій ЄС, дипломатичне відділення блоку, перевищила свій бюджет на поточний рік. Наступного року вона була на шляху до ще гіршого результату через зростання витрат та інфляції.

"Збереження статус-кво не є варіантом. ЄС потребує мережі представництв, яка б краще відповідала новим політичним пріоритетам. Цього має бути досягнуто в умовах обмеженого бюджету", – йдеться у документі.

Блок має 145 представництв у всьому світі, які функціонують як посольства ЄС. Мета полягає в тому, щоб зосередитися на країнах, "де є головні інтереси Євросоюзу".

У Брюсселі роздумують над ідеями більш "цілеспрямованого підходу" до своїх посольств. Там міркують про держави, які хочуть приєднатися до ЄС або перебувають у найближчому сусідстві з блоком, країни G20, нові "політичні та економічні сили" та країни, де "нестабільність становить загрозу інтересам ЄС".

Згідно зі списком, з яким ознайомилися журналісти, делегації в багатьох країнах Африки, Азії та Латинської Америки будуть набагато обмеженішими.

В Африці, наприклад, ЄС розглядає можливість обмежити свою присутність у понад 30 країнах. У Латинській Америці навіть така велика держава, як Бразилія, є у списку скорочень.

Ідея полягає не в тому, щоб закрити хоч одне зі 145 представництв, а в тому, щоб консолідувати більшу кількість дипломатів у регіональних центрах.

Водночас ЄС хоче посилити охоплення на тлі другого президентства Дональда Трампа, вторгнення Росії в Україні та звинувачень у подвійних стандартах щодо війни в Україні та конфлікту на Близькому Сході.