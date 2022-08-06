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Полиция Косово сообщила об обстреле своего подразделения на границе с Сербией

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 20:23

Сегодня, 6 августа, патрульный катер подразделения полиции пограничного управления Косово подвергся обстрелу на озере Уджман на границе с Сербией. Об этом сообщает полиция Косово.

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Согласно сообщению, "с другого края озера" было произведено около 10 выстрелов. Они "попали в районе полицейского катера". Никто не пострадал.

Группа быстрого реагирования пограничной полиции выехала на помощь полицейскому подразделению. Полиция продолжает наблюдать за местностью.

СПРАВКА. Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. Сербия имеет дружеские отношения с Москвой. Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. К тому же, в 2019 году министр обороны Сербии заявил, что страна может отказаться от членства в ЕС ради России.
  • 31 июля на севере Косово, у пограничного перехода Яринье, перекрыли грузовиками основную дорогу, которая связывает его с Сербией. Перекрытия начались за день до того, как в частично признанном Косово должны были перестать признавать сербские документы и ввести временные. Это ответный шаг на действия Сербии, которая так же не признает документы, выданные Косово.
  • 1 августа правительство Косово согласилось отложить на месяц замену сербских документов и номерных знаков.

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Вадим Ребрина
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