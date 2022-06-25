Полиция расследует нападение в Осло как акт исламистского терроризма на почве ненависти

Полиция Норвегии заявила, что считает сегодняшнее нападение на посетителей популярного среди ЛГБТ-сообщества паба в Осло актом крайнего исламистского терроризма. Подозреваемый – 42-летний гражданин Норвегии, которого полиция характеризует как "радикализированного исламиста". Он задержан, сообщает BBC.

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В результате атаки были убиты два человека, 21 человек получил ранения. Нападение произошло в London Pub, популярном месте для ЛГБТ-людей, возле него, а также возле джаз-клуба Herr Nilsen и еще одного паба.

По словам очевидцев, подозреваемый достал из сумки пистолет и начал стрелять, вынуждая перепуганных людей либо бросаться на землю, либо бежать.

Нападавший через несколько минут был задержан полицейскими, которым помогли прохожие. На месте преступления полиция изъяла две единицы оружия, одна из них — автоматический пистолет.

Уровень террористической опасности в Норвегии в настоящее время повышен до самого высокого уровня, хотя разведывательная служба страны заявила, что сейчас она не видит никаких признаков вероятности дальнейших атак.

Ежегодный гей-прайд в Осло должен был состояться в субботу. Он был отменен по совету полиции.

Несмотря на это, на место происшествия пришли сотни людей. Они оставляли радужные флаги и цветы.

Стрелявший был известен службам безопасности Норвегии с 2015 года как "подозреваемый радикализированный исламист", он страдал психическим заболеванием, сообщила норвежская разведывательная служба PST.

"Есть основания полагать, что это может быть преступлением на почве ненависти", — заявили в полиции.

Король Харальд, монарх Норвегии, сказал, что он и его семья "в ужасе" от насилия. Он сказал, что "мы должны стоять вместе", чтобы защищать "свободу, разнообразие и уважение друг к другу".

Сегодня ночью в центре Осло мужчина открыл стрельбу, убил двоих и ранил 21 человека.

Вадим Ребрина

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