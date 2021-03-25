Польша бьет COVID-рекорды. В стране второй день фиксируют около 30 000 заболевших в сутки

В Польше последние два дня наблюдается бум по заболеваемости коронавирусом. Вчера, 24 марта, в стране было только официально зарегистрировано 29 978 новых заболевших, а сегодня рекорд обновился – 34 151 новый случай за сутки, передает RMF24 со ссылкой на Минздрав Польши.

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При этом, увеличилось и количество тестов – за прошедшие сутки было проведено более 102 000 тестирований на коронавирус.

На изоляции сейчас находятся около 435 000 поляков, а в больницах насчитывается 27 000 коек с теми, кто болеет COVID-19 в тяжелой форме.

В связи с таким резким всплеском заболеваемости правительство Польши решило ввести на Пасху дополнительные двухнедельные ограничения, еще больше ужесточив уже существующий карантин.

С 27 марта в стране закроют детские сады, школы, спортзалы, парикмахерские и так далее. Работать будут лишь продуктовые, мебельные и строительные магазины при условии соблюдения социальной дистанции между покупателями.

17 марта 2021 года в Польше ввели общенациональный локдаун.

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Дарья Мостовая

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