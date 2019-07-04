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04.07.2019, 17:59

Польша ищет свидетелей "геноцида, совершенного ОУН-УПА"

Польша ищет свидетелей "геноцида, совершенного ОУН-УПА" - Фото
Фото: depositphotos.com

Польский Институт национальной памяти объявил о поисках пострадавших и свидетелей "геноцида 1939-1945 гг."

Польский Институт национальной памяти объявил о поисках пострадавших лиц и свидетелей "геноцида 1939-1945 гг.", который, согласно заявлениям польской стороны, совершили члены ОУН-УПА. Об этом сообщает пресс-служба посольства Польши в Украине.

"Мы обращаемся к потерпевшим, членам их семей, свидетелям и всем, кто владеет информацией на тему преступлений, в том числе к тем, у кого есть фотографии замученных, списки жертв или другая документация, которая может пригодиться в расследовании, с призывом наладить контакт с Комиссией (по расследованию преступлений против польского народа - ред.)", - пишет посольство.

8 апреля посольство Польши опубликовало официальное обращение c протестом относительно выпуска программы "Рассекреченная история" под названием "Страсті за Бандерою", вышедшей накануне на телеканале UA:Первый.

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Теги: оун-упа
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