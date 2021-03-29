Польша меняет правила въезда с 30 марта – обязательный карантин

С 30 марта для всех прибывающих в Польшу будет установлен обязательный карантин. Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Польши Марцин Горала, передает RMF24.

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По его словам, исключение будет сделано для людей, приезжающих из шенгенской зоны и имеющих отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, полученный не позднее чем за 48 часов до въезда.

Ограничения будут касаться прибывающих как воздушным, так и наземным транспортом.

По словам Горала, каждый приехавший получит возможность пройти тест на COVID-19 в Польше.

"Если в Польше будет получен отрицательный результат, то карантин будет снят", – сказал Горала.

Замминистра предупредил, что новые правила увеличат время обслуживания пассажиров в аэропортах. Между приземлением самолета и выходом из аэропорта может пройти несколько часов.

Горала отметил, что исключения из правил, перечисленные на gov.pl/koronawirus (профессиональные водители, студенты и т.д.), остаются в силе и когда дело касается освобождения от карантина.

25 марта стало известно, что в трех восточных регионах Австрии в начале апреля вводят жесткий карантин, после него для посещения магазинов потребуется тест на коронавирус.

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Наталия Медведева

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