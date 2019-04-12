Польша требует от России вернуть обломки самолета Качиньского

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В Министерстве иностранных дел Польши призвали Россию вернуть обломки самолета Ту-154М польского президента Леха Качиньского, который разбился близ Смоленска 10 апреля 2010 года. Об этом сообщает Польское радио.

Заявление МИД Польши является реакцией на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая сказала, что обломки самолета в дальнейшем невозможно вернуть Польше, ведь уголовное дело, которое ведет Следственный комитет РФ по делу смоленской катастрофы, не завершено. Она подчеркнула, что обломки самолета, как вещественное доказательство в этом деле, в дальнейшем невозможно вернуть Польше.

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В МИД Польши, комментируя слова представителя российского дипломатического ведомства, отметили, что "с удивлением" восприняли позицию России.

"Обломки являются собственностью Республики Польша. Польша ожидает их возвращения как можно скорее", - подчеркнули в ведомстве.

10 апреля сообщалось, что результаты исследований британской лаборатории Forensic Explosives Laboratory подтвердили выводы польского следствия о причинах катастрофы президентского Ту-154М в апреле 2010 года под Смоленском в России: самолет уничтожили взрывы.