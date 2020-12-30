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Помилование Трампом охранников Blackwater нарушает международное право – ООН

30.12.2020, 22:44
Помилование Трампом охранников Blackwater нарушает международное право – ООН - Фото
Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis/EPA)

Помилование действующим президентом США Дональдом Трампом четырех американцев, осужденных за убийство мирных жителей Ирака во время работы по контракту в 2007 году, нарушило обязательства США по международному праву. Об этом заявили эксперты ООН по правам человека, передает Reuters.

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"Помилование охранников Blackwater – это вызов правосудию и жертвам бойни на площади Нисур и их семьям", – заявила Елена Апарак, председатель рабочей группы ООН по использованию наемников.

По словам экспертов ООН, Женевские конвенции обязывают государства привлекать военных преступников к ответственности за их преступления, даже если те выступают в качестве наемников частных служб безопасности.

В ООН отметили, что эти помилования нарушают обязательства США по международному праву и в более широком смысле подрывают гуманитарное право и права человека на глобальном уровне.

  • В 2007 году Николас Слаттен, Пол Слау, Эван Либерти и Дастин Херд открыли огонь на площади Нисур в Багдаде, охраняя конвой американских дипломатов. По меньшей мере 14 мирных жителей погибли – 10 мужчин, две женщины и два мальчика в возрасте девяти и 11 лет. Охранники заявили, что им показалось, будто их атакуют.
  • В 2014 году федеральный суд США признал Слаттена виновным в убийстве первой степени. Слау, Либерти и Херд были осуждены за умышленное убийство, покушение на убийство и другие преступления. Слаттен был приговорен к пожизненному заключению, а трое других – к 30 годам (позже их сроки были сокращены до 15, 14 и 12 лет соответственно).
  • 23 декабря Трамп их помиловал.

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Наталия Медведева
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