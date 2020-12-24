Трамп разошелся: помиловал фигурантов "Рашагейта" Манафорта, Стоуна – и еще своего свата

Помилованы бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году Пол Манафорт и экс-советник действующего президента США Роджер Стоун. Оба они являлись фигурантами "российского дела" о вмешательстве Кремля в выборы США, которое расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер. О помиловании объявил сам глава Белого дома.

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Манафорт в 2019-м получил более семи лет тюрьмы за финансовые махинации во время работы в Украине, и дачу ложных показаний, но весной 2020-го его отпустили под домашний арест из-за пандемии коронавируса.

Стоуна осудили около года назад за лжесвидетельство по "российскому делу" к 40 месяцам тюрьмы. Позднее Трамп смягчил его приговор и освободил от заключения.

Помилован также и сват президента США Чарльз Кушнер, который уклонялся от уплаты налогов.

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Евгений Пилипенко

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