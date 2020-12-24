Трамп разошелся: помиловал фигурантов "Рашагейта" Манафорта, Стоуна – и еще своего свата
Помилованы бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году Пол Манафорт и экс-советник действующего президента США Роджер Стоун. Оба они являлись фигурантами "российского дела" о вмешательстве Кремля в выборы США, которое расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер. О помиловании объявил сам глава Белого дома.
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Манафорт в 2019-м получил более семи лет тюрьмы за финансовые махинации во время работы в Украине, и дачу ложных показаний, но весной 2020-го его отпустили под домашний арест из-за пандемии коронавируса.
Стоуна осудили около года назад за лжесвидетельство по "российскому делу" к 40 месяцам тюрьмы. Позднее Трамп смягчил его приговор и освободил от заключения.
Помилован также и сват президента США Чарльз Кушнер, который уклонялся от уплаты налогов.
- 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы; победил Байден, но Трамп отказался признавать поражение и заявил о своей "тотальной победе". Байден должен сменить Трампа в Белом доме 20 января 2021 года.
- Чиновники Белого дома опасаются захвата власти Трампом. (Axios)
- В последние недели, осенью и в начале зимы 2020-го, Трамп помиловал десятки людей, в том числе экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна, экс-советника по международным делам Джорджа Пападопулоса, некоторых конгрессменов-республиканцев и охранников Blackwater, убивших 14 жителей Ирака.
- 23 декабря Трамп наложил вето на оборонный бюджет США, предполагающий помощь Украине на $250 млн.
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