Чиновники Белого дома опасаются захвата власти Трампом – Axios

Высокопоставленные чиновники из администрации действующего президента США Дональда Трампа опасаются, что он может злоупотребить властью и отменить результаты президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

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"Трамп проводит слишком много времени с людьми, считающимися сумасшедшими или сторонниками теорий заговора", – говорят собеседники издания, уточняя, что действующий президент проводит много времени с экс-помощником по нацбезопасности Майклом Флинном и адвокатом Сидни Пауэлл.

Первый предлагал Трампу ввести военное положение, чтобы изменить исход выборов в колеблющихся штатах, а вторая думала над конфискацией машин для голосования в тех же целях. Также источники считают, что нельзя не начать беспокоиться из-за размещения Трампом угроз в Twitter отправить в тюрьму политиков.

Инаугурация Байдена должна состояться 20 января, но Трамп до сих пор не признал поражение. Twitter даже начал помечать посты президента США специальным сообщением о победе Байдена.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти. Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа. Трамп пробовал судиться.

25 ноября в Госдепе и Пентагоне начали передавать дела команде Байдена.

15 декабря коллегия выборщиков избрала Байдена президентом США, он получил более 300 голосов.

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Владислав Сердюк

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