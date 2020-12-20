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Чиновники Белого дома опасаются захвата власти Трампом – Axios

20.12.2020, 15:49
Чиновники Белого дома опасаются захвата власти Трампом – Axios - Фото
Дональд Трамп (Фото- EPA - Oliver Contreras)

Высокопоставленные чиновники из администрации действующего президента США Дональда Трампа опасаются, что он может злоупотребить властью и отменить результаты президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники. 

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"Трамп проводит слишком много времени с людьми, считающимися сумасшедшими или сторонниками теорий заговора", – говорят собеседники издания, уточняя, что действующий президент проводит много времени с экс-помощником по нацбезопасности Майклом Флинном и адвокатом Сидни Пауэлл. 

Первый предлагал Трампу ввести военное положение, чтобы изменить исход выборов в колеблющихся штатах, а вторая думала над конфискацией машин для голосования в тех же целях. Также источники считают, что нельзя не начать беспокоиться из-за размещения Трампом угроз в Twitter отправить в тюрьму политиков.

Инаугурация Байдена должна состояться 20 января, но Трамп до сих пор не признал поражение. Twitter даже начал помечать посты президента США специальным сообщением о победе Байдена. 

  • 3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти. Трамп отказался признавать победу Байдена, хотя по данным ведущих американских СМИ, именно демократ выиграл выборы, получив в коллегии выборщиков 306 голосов против 232 у Трампа. Трамп пробовал судиться. 
  • 25 ноября в Госдепе и Пентагоне начали передавать дела команде Байдена.
  • 15 декабря коллегия выборщиков избрала Байдена президентом США, он получил более 300 голосов.

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Владислав Сердюк
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