Помпео: ИГ по-прежнему опасен в Сирии и Ираке

Майкл Помпео (фото - EPA)

Несмотря на то, что в борьбе с террористической организацией Исламское государство достигнут немалый успех, в Сирии и Ираке эта группировка по-прежнему представляет серьезную опасность. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео во время совещания министров иностранных дел стран возглавляемой Соединенными Штатами международной коалиции по борьбе с ИГ, передает Голос Америки.

Помпео подчеркнул необходимость окончательного разгрома ИГ, что предполагает ликвидацию всех прибежищ террористов. Вместе с тем он отметил, что, поскольку деятельность джихадистов становится все более децентрализованной, характер борьбы с ИГ меняется.

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5 февраля сообщалось, что Сенат США подавляющим большинством проголосовал против планов президента Дональда Трампа, касающихся вывода американских войск из Сирии и Афганистана.