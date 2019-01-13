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13.01.2019, 21:19

Помпео подписал меморандум о расширении базы США в Катаре

Помпео подписал меморандум о расширении базы США в Катаре - Фото
Майкл Помпео (фото - EPA)

Документ был подписан в столице Катара Дохе

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США и Катар подписали меморандум о расширении и модернизации американской военной авиабазы Эль-Удейд. Об этом сообшает Радио Свобода.

Документ был подписан в столице Катара Дохе в ходе визита госсекретаря США Майкла Помпео.

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Сейчас на базе расположено Центральное командование американских вооруженных сил, которое отвечает, в частности, за операции в Сирии, Ираке и Афганистане, а также около 10 тысяч американских военнослужащих.

Помпео призвал Катар и другие страны Персидского залива как можно скорее разрешить свои разногласия.

"Споры между странами, у которых общие цели, никогда не ведут к успеху", – отметил госсекретарь.

Саудовская Аравия в 2017 году разорвала отношения с Катаром, обвинив его в "поддержке терроризма". Ее примеру последовал ряд стран региона. Напротив, Турция и Иран поддержали Катар.

17 декабря 2018 года сообщалось, что в течение пяти лет Катар вложит $20 млрд в энергетические проекты США.

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Теги: Майкл Помпео, США, Катар
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