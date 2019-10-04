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Помпео: Северная Македония может стать членом НАТО до конца года

Помпео: Северная Македония может стать членом НАТО до конца года - Фото
Майк Помпео
04.10.2019, 23:53

США приветствовали шаги правительства страны в борьбе с коррупцией

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что ожидает одобрения членства Северной Македонии в НАТО до конца текущего года. Об этом сообщает Укринформ.

"Вы планируете с 2020 года тратить 2% своего бюджета на оборону, вы сделали свой вклад в коалицию, победившую халифат ИГ. Эти обязательства дают нам большую уверенность в том, что Северная Македония будет сильным, способным партнером в НАТО, будет частью альянса. Уверен, что этой осенью Сенат США ратифицирует ваш протокол о присоединении, чтобы мы могли официально включить вас в команду НАТО", - отметил глава Госдепа.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты приветствуют шаги правительства страны в борьбе с коррупцией. "Преодоление коррупции имеет решающее значение для ваших стремлений присоединиться к ЕС и НАТО", - отметил Помпео.

Ранее возможность Македонии присоединиться к НАТО блокировал конфликт с Грецией относительно названия страны.

  • 12 июня 2018 года премьер-министры двух стран достигли соглашения о переименовании Македонии в Северную Македонию.
  • 6 октября сообщалось, что 18 октября Албания и Северная Македония могут начать переговоры о вступлении в ЕС.

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Майкл Помпео нато северная македония
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