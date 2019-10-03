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В Северной Македонии приняли решение по безвизу с Украиной

В Северной Македонии приняли решение по безвизу с Украиной - Фото
Скопье (фото - Pixabay)
03.10.2019, 17:45

Правительство страны одобрило проект закона о ратификации соглашения о безвизовом режиме

Правительство Северной Македонии одобрило будущее утверждение безвизового режима с Украиной. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на вчерашнее решение чиновников.

Таким образом был согласован проект закона о ратификации соглашения между правительствами двух стран об условиях гражданских поездок. Документ предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без визы при условии, что продолжительность пребывания в стране не превысит 90 дней в течение периода в 180 дней.

  • Кабмин Украины утвердил подобное соглашение в августе текущего года.
  • Ранее Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Эквадором и Колумбией.

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визы соглашение безвиз северная македония
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