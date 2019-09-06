Не Украина. ЕС может пополниться новыми государствами-членами

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Албания может начать переговоры о вступлении в состав Европейского союза уже в октябре. Об этом сообщает местное издание Albanian Daily News.

Министр иностранных дел балканской страны Гент Сакай сообщил, что Европейская комиссия дала предварительное подтверждение.

"Мы получили предварительное соглашение от Еврокомиссии. Мы надеемся начать переговоры о вступлении в ЕС", - рассказал глава МИД Тираны.

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Однако он отметил, что переговорный процесс будет зависеть не только от Албании, но и от других событий в Европе.

"Мы работаем над тем, чтобы иметь хорошую позицию в переговорах. Некоторые вопросы еще решаются, однако мы готовы начать переговоры уже в октябре", - сообщил дипломат.

Сакай также выразил надежду, что помимо Албании Европейская комиссия даст положительный ответ Северной Македонии. Благодаря этому, считает он, переговоры могут начаться одновременно – 18 октября.

Последнее расширение ЕС было в 2013 году. Тогда членом интеграционного объединения стала Хорватия.

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