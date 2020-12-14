Попытка сделать селфи закончилась гибелью. В Австралии туристка упала с края скалы

Отдых в Австралии для 38-летней Рози Лумбы закончился печально: женщина с мужем и ребенком отдыхала в парке Грампианс штата Виктория, и когда они взобрались на смотровую площадку одной из скал, Лумба захотела сделать селфи над обрывом. Она споткнулась и упала вниз, передает CNN.

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По словам местных полицейских, на смотровой площадке стояли предупреждающие знаки и ограничительные заборчики, но женщина обошла их, встав на самом краю. Ориентировочная высота обрыва составляла около 80 метров – Лумба погибла, разбившись о камни внизу.

Полиции понадобилось около шести часов, чтобы забраться на утес и достать тело погибшей. После этого случая власти штата еще раз напомнили людям, что никакое фото не стоит жизни человека.

В июле 2020 года во Франции вследствие падения с американских горок погибла женщина.

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Дарья Мостовая

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